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Уилсон: спасибо болельщикам «Вашингтона», мы будем семьёй всегда
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Уилсон: спасибо болельщикам «Вашингтона», мы будем семьёй всегда 

Чемпионат.com 21 час назад
Фото: Чемпионат.com
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон поделился впечатлениями от чемпионского парада своей команды в честь победы в Кубке Стэнли. Напомним, на пути к трофею подопечные Барри Тротца одержали победы над «Коламбус Блю Джекетс» (4-2), «Питтсбург Пингвинз» (4-2), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4-3) и «Вегас Голден Найтс» (4-1).
«Это удивительный день, когда мы празднуем вместе со всеми вами! Это что-то такое, что я никогда не забуду. Выйти из автобуса было просто неописуемым. Спасибо всем, мы будем семьёй всегда», — написал Уилсон в своём «твиттере».
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