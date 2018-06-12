Уилсон: спасибо болельщикам «Вашингтона», мы будем семьёй всегда

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон поделился впечатлениями от чемпионского парада своей команды в честь победы в Кубке Стэнли. Напомним, на пути к трофею подопечные Барри Тротца одержали победы над «Коламбус Блю Джекетс» (4-2), «Питтсбург Пингвинз» (4-2), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4-3) и «Вегас Голден Найтс» (4-1).

«Это удивительный день, когда мы празднуем вместе со всеми вами! Это что-то такое, что я никогда не забуду. Выйти из автобуса было просто неописуемым. Спасибо всем, мы будем семьёй всегда», — написал Уилсон в своём «твиттере».