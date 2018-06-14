Тротц: Овечкин — это Бэтмен, а роль Робина выполняет Бекстрём

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц поделился мнением об игровом взаимодействии нападающих Александра Овечкина и Никласа Бекстрёма.

«Овечкин давно в роли Бэтмена. А Бекстрём — это Робин. Это тихий парень.

Холтби? Сейчас он находится в группе парней, которые ничего никому не должны и могут просто наслаждаться летом. Эти парни сделали то, что обещали», — приводит слова Тротца североамериканский журналист Том Гуллитти в своём «твиттере».

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»