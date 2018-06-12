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Как выглядят самые древние в мире айсберги
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Как выглядят самые древние в мире айсберги 

Bigpicture.ru 12 июня 2018
Фото: Bigpicture.ru
Айсберги, которые сотни лет назад оторвались от материковой части и до сих пор плавают в океане, — одни из прекраснейших творений природы. Каждый год сотни тысяч айсбергов откалываются от ледников и соскальзывают в море рядом с Северным и Южным полюсами. На поверхности воды можно увидеть только 10% от общего объема айсберга, а все остальное скрывается под водой. Некоторые из айсбергов, сформированных из комьев снега, плавают уже более 30 тысяч лет.
Исследователь ледников Роберт Гилмор, который каждый год бывает в Антарктиде в экспедициях для организации Polar Latitudes, говорит: «Они тают невероятно медленно. И медленно передвигаются, максимум — два узла в зависимости от течения. Айсберги сильно различаются внешне. Более темные прожилки на некоторых из них могут появляться, когда ледяная вода проникает в полости и снова замерзает. Голубоватые айсберги старше и компактнее, поэтому они не преломляют свет и получается своего рода оптическая иллюзия».
Источник: Daily Mail
Айсберги тают летней ночью в ледниковой лагуне Йёкюльсаурлоун в Исландии, отражаясь в воде под пасмурным небом.
Этот айсберг был снят фотографом Ральфом Клевенджером в Антарктиде.
Штормы изваяли причудливую скульптуру из этого айсберга у берегов Гренландии.
Колония пингвинов в море Скота превратила этот древний айсберг в парк развлечений.
Ледник Перито-Морено в Аргентине.
Фотограф Алекс Корнелл запечатлел этот накренившийся айсберг у берегов Антарктиды. Такой эффект бывает из-за внутреннего дисбаланса в айсберге.
Пингвины на айсберге в море Уэдделла.
Плосковершинный айсберг, который разваливается.
Крупные айсберги содержат много наносов и минералов, принесенных ветром, которые выглядят как слои, когда они перекатываются.
Айсберг у берегов Исфьорда, Илулиссат, Гренландия.
Выступающий айсберг и его внушительная часть, видная через прозрачную холодную воду.
Когда вышло солнце, появилась красивая дымка у берегов ледника Сермек-Куяллек, самого плодовитого на айсберги в Северном полушарии.
Айсберг на глади Йёкюльсаурлоуна.
Айсберг во Внутреннем проливе на Аляске.
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