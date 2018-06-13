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Лодка с рыбаками из Удмуртии перевернулась на Каме: двое в больнице, один погиб
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Лодка с рыбаками из Удмуртии перевернулась на Каме: двое в больнице, один погиб 

ИА «Сусанин» 13 июня 2018
Фото: ИА «Сусанин»
Каракулино. Удмуртия. Лодка с рыбаками из Удмуртии перевернулась на Каме недалеко от деревни Зуевы Ключи в Каракулинском районе. Как сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртской Республики, сообщение о произошедшем поступило в ночь на 10 июня.
Выяснилось, что в лодке находилось четверо мужчин. После опрокидывания все они оказались в воде.
«Двух человек госпитализировали с переохлаждением. По предварительным данным, они были в состоянии алкогольного опьянения», — отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.
Кроме того, спасатели обнаружили тело одного из рыбаков. Мужчина был в спасательном жилете, но погиб. Еще один находившийся в лодке человек до сих пор не найден.
«Он числится без вести пропавшим. Его ищут до сих пор», — рассказали в поисково-спасательной службе Удмуртии.
О том, что ведутся поиски пропавшего мужчины, сообщили в группах в соцсети ВКонтакте.
«Поиски не ограничиваются Зуевыми ключами! Люди, которые отдыхают, или рыбаки, находящиеся сейчас на просторах Камы, пожалуйста, обращайте внимание на воду, на острова, может именно ваша информация поможет найти парня», — написала Анастасия Айдашарова в группе ИГГС Охота, рыбалка, грибы Удмуртия.
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