СКА попрощался с Шипачевым

СКА опубликовал ролик, посвященный игре бывшего нападающего команды Вадима Шипачева . Петербургский клуб поблагодарил 31-летнего хоккеиста за годы, проведенные в его составе.

— Почти пять сезонов Вадим Шипачев провел в СКА. За это время он завоевал множество трофеев и медалей и на российской, и на международной арене. Тройки с Дадоновым и Панариным, а после и с Гусевым было почти невозможно остановить. И это было круто! Спасибо за все и хорошей игры!, — сообщается в официальном Твиттере СКА.

Почти пять сезонов Вадим Шипачев провел в СКА. За это время он завоевал множество трофеев и медалей и на российской, и на международной арене. Тройки с Дадоновым и Панариным, а после и с Гусевым было почти невозможно остановить. И это было круто! Спасибо за все и хорошей игры! pic.twitter.com/JIABZnwAMN

— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 11 июня 2018 г.

17 мая Шипачев подписал двухлетний контракт с московским «Динамо».