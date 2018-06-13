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СКА попрощался с Шипачевым
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СКА попрощался с Шипачевым 

Спорт-Экспресс 13 июня 2018
Фото: Российский стадион
СКА опубликовал ролик, посвященный игре бывшего нападающего команды Вадима Шипачева. Петербургский клуб поблагодарил 31-летнего хоккеиста за годы, проведенные в его составе.
— Почти пять сезонов Вадим Шипачев провел в СКА. За это время он завоевал множество трофеев и медалей и на российской, и на международной арене. Тройки с Дадоновым и Панариным, а после и с Гусевым было почти невозможно остановить. И это было круто! Спасибо за все и хорошей игры!, — сообщается в официальном Твиттере СКА.
Почти пять сезонов Вадим Шипачев провел в СКА. За это время он завоевал множество трофеев и медалей и на российской, и на международной арене. Тройки с Дадоновым и Панариным, а после и с Гусевым было почти невозможно остановить. И это было круто! Спасибо за все и хорошей игры! pic.twitter.com/JIABZnwAMN
— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 11 июня 2018 г.
17 мая Шипачев подписал двухлетний контракт с московским «Динамо».
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