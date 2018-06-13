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Рекордное число голых женщин искупалось в ледяном море
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Рекордное число голых женщин искупалось в ледяном море 

Lenta.ru 13 июня 2018
Фото: Lenta.ru
Больше двух с половиной тысяч женщин голышом искупались в ледяном море ради борьбы с раком. Как сообщает информационный портал UPI, им удалось побить прежний рекорд Гиннесса.
В этом году массовое купание прошло в шестой раз, местом его проведения стал пляж Магераморе в восточном ирландском графстве Уиклоу. 2505 женщин со всех уголков Ирландии, а также из 22 других стран сняли всю одежду и провели около пяти минут в холодной воде. Таким образом они побили прошлый рекорд, поставленный три года назад в Австралии, когда в купании приняли участие 786 женщин.
Организаторам мероприятия удалось собрать 342 тысячи долларов в качестве пожертвований, которые они передали в благотворительный фонд по борьбе с раком.
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