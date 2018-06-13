Кто выберет на драфте НХЛ Свечникова, Кравцова и Денисенко

На драфте НХЛ в первом раунде могут выбрать трёх россиян.

Андрей Свечников

Младший из братьев Свечниковых хоть и претендует на первый номер драфта, но только формально. Было время, когда его рассматривали наравне с Расмусом Далином, но за последний год швед ушёл далеко вперёд. И дело не в том, что Свечников сбавил обороты и не оправдал ожиданий. Даже перелом руки, из-за которого он чуть не пропустил молодёжный чемпионат мира, особо не пошатнул позиций россиянина. Это тот случай, когда не ты делаешь что-то не так, а соперник настолько хорош, что до него не дотянуться. Если что и мог сделать Свечников, дабы обойти Далина, так это остаться в КХЛ или отправиться в другую европейскую лигу. Кто бы что ни говорил о его таланте, доподлинно никто не знает, как Андрей будет смотреться на уровне мужиков. Да не просто мужиков, а лучших игроков мира. Далин, разрывавший шведскую лигу, и уже засветившийся за сборную на Евротуре, в этом плане фигура более понятная.

В том, что Далина выберут первым, сомнений практически нет. С этим мнением солидарны все скауты, журналисты и инсайдеры. «Баффало» вслед за топовым молодым нападающим в лице Джека Айкела добавит к своему составу самого перспективного защитника планеты. И если Далин уже одной ногой в «Баффало», то Свечников вряд ли свернёт с пути в «Каролину». Генеральный менеджер «Харрикейнз» Дон Уодделл пытался увиливать, отвечая на вопросы о выборе на драфте, но потом всё же сдался и раскрыл все карты. Если бы драфт состоялся прямо сейчас, на церемонии он объявил бы фамилию Свечникова. Шансов на то, что Андрей доживёт до шестого пика и воссоединится со старшим братом в «Детройте», практически нет. Свечников-младший уже посетил арену «ураганов» и встретился с сотрудниками клуба. Его будущее предопределено.

Свечников попадёт в проблемную, но перспективную команду, где тон задают европейцы. В прошлом сезоне «Каролину» подвели прежде всего вратари, а вот в линии атаки есть одновременно и место для Свечникова, и любопытные партнёры для него. Вряд ли кто-то в здравом уме будет разбивать финскую связку Ахо — Теревяйнен, а вот в условное звено с Джеффом Скиннером и Виктором Раском россиянин впишется как влитой. Мало у кого есть сомнения в том, что универсальный форвард, умеющий на площадке всё и понемногу, способен с ходу заиграть в НХЛ. Это подтверждают и преддрафтовые тесты, где Свечников оказался в числе лучших сразу по нескольким показателям. В общем, Андрей уже сейчас может примерять красное джерси и искать жильё в Роли.

Григорий Денисенко

В истории российского хоккея есть звено, которое имело все шансы стать великим, но осталось таким только на чертежах. Тройка Могильный — Фёдоров — Буре могла бы поставить на уши НХЛ или завоевать для сборной России олимпийское золото, но в реальной жизни их совместное творчество ограничивается парой турниров вроде молодёжного чемпионата мира или турне по российским городам во время локаута. На стыке веков, когда и сверкал каждый из этой мифической тройки, родились парни, готовые стать их наследниками. Звено Денисенко — Хованов — Свечников просуществовало совсем недолго. Из-за травм и чудачеств тренерского штаба они не сыграли вместе даже на минувшем чемпионате мира среди юниоров. Учитывая, что Свечников следующий сезон наверняка проведёт в НХЛ, про эту тройку можно будет забыть и в свете грядущего молодёжного чемпионата мира. Тем не менее по своему потенциалу она не намного уступает тому звену мечты, что выиграло для советской «молодёжки» МЧМ-89.

Если перспективы Александра Хованова как топ-центра всё же несколько сомнительны и его вряд ли уместно ставить в один ряд с самим Сергеем Фёдоровым, то Григорий Денисенко вполне сравним по таланту со Свечниковым. Против него говорит прежде всего контракт с «Локомотивом», который действует ещё два года. Клуб, который выберет ярославца, не получит его здесь и сейчас. Кого-то может смутить репутация Григория, которую ему создали руководители и тренеры юниорской сборной. Якобы форвард много удаляется и вообще не очень уравновешен, что, конечно, сильно преувеличено. К счастью, у большинства заокеанских скаутов есть своё мнение на этот счёт. Так, представитель «Тампа-Бэй» заявил, что пристально следил за Денисенко и не замечал, чтобы он часто нарушал правила. В остальном же юниор «Локомотива» — невероятно талантливый форвард, пусть и не настолько всесторонне развитый, как Свечников.

Команда, которая выберет Денисенко, получит не самого крупного, но при этом готового дать отпор форварда. С кем можно сравнить партнёра Свечникова по звену? Вполне уместны сравнения с Артемием Панариным . Известный эксперт TSN Крэйг Баттон проводит параллели с Никитой Кучеровым . Несмотря на то что Кучеров и Панарин игроки разного формата, масштаб сравнений впечатляет. Сам же Гриша называет своим любимым игроком Патрика Кейна , и это вполне точно отражает, к какому хоккею тяготеет сам ярославец. Он в высшей степени творческий игрок, старающийся проявлять фантазию в каждом моменте. Денисенко независим на площадке и может возиться с шайбой столько, сколько ему заблагорассудится.

Кто же выберет Денисенко? Если усреднять все прогнозы, то в основном ему прочат вторую десятку первого раунда. Здесь уместились сразу два выбора от «Филадельфии» и «Айлендерс», который затеял перестройку имени Ламарелло. Денисенко могут выбрать и «Колорадо» (16-й пик) с «Коламбусом» (18-й пик), где прямо сейчас велико русское влияние. Если сбудется прогноз всё того же Баттона, то Григорий под 13-м пиком уйдёт в «Даллас», где в перспективе имеет шанс сыграть в одном звене с Ничушкиным или Радуловым. Если прав будет Боб Маккензи , пророчащий «железнодорожнику» 27-й выбор, то Денисенко поедет в «Чикаго». А вот Стив Айзерман даже при всём желании не сможет разыграть очередную сильную русскую карту. «Тампа» свой выбор в первом раунде отдала «Рейнджерс», а до второго Денисенко точно не доживёт.

Виталий Кравцов

В отличие от Свечникова и Денисенко, челябинец не может быть на сто процентов уверен в том, что его выберут в первом раунде. Так, центральное скаутское бюро НХЛ оставило Виталия Кравцова за пределами первой тридцатки. Это может показаться удивительным, учитывая, что за плечами у форварда «Трактора» два сезона на взрослом уровне, в том числе минувший розыгрыш Кубка Гагарина, где уральский юниор неплохо пошумел. Для сравнения Денисенко провёл за «Локомотив» всего четыре матча, пусть они и пришлись на плей-офф, а вся карьера Свечникова сводится к игре против сверстников. Объясняется это тем, что скауты клубов НХЛ смотрят прежде всего на далёкую перспективу игрока, а не на его текущие достижения. Без сомнений, здесь и сейчас Кравцов находится впереди Свечникова с Денисенко. Виталий хорошо развит физически, ему повезло с командой и тренером, а главное, что Кравцов ухватился за свой шанс. А вот где будет каждый из героев драфта-2018 лет через 10 — куда более сложный вопрос.

Тем не менее большинство отдаёт должное Кравцову и предрекает ему выбор в первом раунде. И здесь мнения экспертов TSN диаметрально противоположны взглядам на перспективы Денисенко. Теперь уже Маккензи ставит Кравцова 16-м, а Баттон только 23-м. Если предположить, что челябинец, как и когда-то его земляк Евгений Кузнецов , доживёт до конца первого раунда, они могут стать одноклубниками. Впрочем, куда больше шансов у «Торонто» (25-й пик), где Майк Бэбкок более чем лоялен к русским, или у «Рейнджерс» (26-й пик и 28-й пик) с Наместниковым, Георгиевым и Бучневичем в составе. В начале третьей двадцатки расположились сразу три калифорнийские команды — «Лос-Анджелес», «Анахайм» и «Сан-Хосе», которым может достаться Кравцов. Но кто бы ни выбрал уральца, ему придётся подождать. Контракт с «Трактором» действует ещё сезон, а в случае перехода в СКА отъезд за океан может быть и вовсе отложен на неопределённый срок. За океаном челябинца считают прирождённым снайпером, заточенным на завершение моментов, но при этом более зависимым от партнёров, чем Денисенко. Как Кравцов может сделать гол из ничего, мы с вами могли наблюдать в сериях с «Нефтехимиком» и «Салаватом Юлаевым». У него всё в порядке с броском, а главное — уральский вундеркинд умеет оказываться ровно в том месте, где через мгновение будет шайба. Такое чутьё вряд ли можно натренировать. Скорее это талант или божий дар — как хотите, так и называйте. А вот что удивляет, так это распространённая среди скаутов характеристика Кравцова как силового форварда.