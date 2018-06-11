Борцы-вольники Идрисов, Сидаков и Мусалалиев выиграли ЧЕ U23 

В заключительный день чемпионата Европы U23 по вольной борьбе в Стамбуле (Турция) россияне завоевали три золота, серебро и бронзу. Победы в своих весовых категориях одержали Магомедрасул Идрисов, Заурбек Сидаков и Арсенали Мусалалиев. Серебряным призёром стал Хасан Хубаев, бронзовым — Батырбек Цакулов.
Всего на чемпионате Европы вольники выиграли шесть золотых наград, две серебряные и одну бронзовую в десяти весовых категориях.
Вольная борьба. Чемпионат Европы U23. Стамбул, Турция До 61 кг 1. Магомедрасул Идрисов (Россия). 2. Виталий Буничи (Молдова). 3. Теймураз Ванишвили (Грузия) и Эртугрул Кавечи (Турция). До 74 кг 1. Заурбек Сидаков (Россия). 2. Ахсарбек Гулаев (Словакия). 3. Автандил Кенчадзе (Грузия) и Альберт Юрченко (Латвия). До 86 кг 1. Арсенали Мусалалиев (Россия). 2. Ариф Озен (Турция). 3. Ованес Мхитарян (Армения) и Роман Читадзе (Беларусь).
До 92 кг 1. Шамиль Зубаиров (Азербайджан). 2. Иракли Мцитури (Грузия). 3. Батырбек Цакулов (Россия) и Семи Язичи (Турция). До 125 кг 1. Камил Касиолик (Польша). 2. Хасан Хубаев (Россия). 3. Джери Хейно (Финляндия) и Хусейн Чивелек (Турция).