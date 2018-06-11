Борцы-вольники Идрисов, Сидаков и Мусалалиев выиграли ЧЕ U23

В заключительный день чемпионата Европы U23 по вольной борьбе в Стамбуле Турция ) россияне завоевали три золота, серебро и бронзу. Победы в своих весовых категориях одержали Магомедрасул Идрисов, Заурбек Сидаков и Арсенали Мусалалиев. Серебряным призёром стал Хасан Хубаев, бронзовым — Батырбек Цакулов.

Всего на чемпионате Европы вольники выиграли шесть золотых наград, две серебряные и одну бронзовую в десяти весовых категориях.

Вольная борьба. Чемпионат Европы U23. Стамбул, Турция До 61 кг 1. Магомедрасул Идрисов ( Россия ). 2. Виталий Буничи ( Молдова ). 3. Теймураз Ванишвили ( Грузия ) и Эртугрул Кавечи (Турция). До 74 кг 1. Заурбек Сидаков (Россия). 2. Ахсарбек Гулаев ( Словакия ). 3. Автандил Кенчадзе (Грузия) и Альберт Юрченко ( Латвия ). До 86 кг 1. Арсенали Мусалалиев (Россия). 2. Ариф Озен (Турция). 3. Ованес Мхитарян ( Армения ) и Роман Читадзе ( Беларусь ).