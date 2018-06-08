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Вячеслав Фетисов: «Желаю Овечкину терпения. Знаю, что он хочет стать олимпийским чемпионом, как его мама»
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Вячеслав Фетисов: «Желаю Овечкину терпения. Знаю, что он хочет стать олимпийским чемпионом, как его мама» 

Спорт-Экспресс 8 июня 2018
Двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов не готов спрогнозировать, сможет ли Россия побороться за золото на Олимпиде-2022 в Пекине, несмотря на отличную игру форвардов Александра Овечкина и Евгений Кузнецова, которые минувшей ночью привели свой «Вашингтон» к победе в Кубке Стэнли.
— С такими Овечкиным и Кузнецовым Россия способна выиграть Олимпиаду в Пекине?
— Хочу пожелать Саше терпения. Знаю, что у него мечта догнать маму (Татьяна Овечкина — двукратный олимпийский чемпион по баскетболу. — Прим. «СЭ»), продолжить ее путь чемпионов. Но вообще сложно спрогнозировать, потому что четыре года — это долгий срок. Пока рано об этом задумываться. Однозначно, хоккей прогрессирует, и успех зависит от многих факторов, в том числе тренера, который должен понимать специфику современного хоккея. И это один из важнейших факторов, который определит, кто выиграет следующую Олимпиаду. (Андрей СИЗЯКИН)
Спорт-Экспресс: последние новости
"Вашингтон" выкупил разворот в газете, чтобы поздравить "Вегас" Кузнецов пытался произнести чемпионскую речь, но "забил" на нее. Видео "Вегас" - "Вашингтон": Овечкин вывел "Кэпиталз" вперед. Видео
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