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Урга: территория борьбы. Кубанская спортсменка успешно выступила на турнире в Улан-Баторе.
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Урга: территория борьбы. Кубанская спортсменка успешно выступила на турнире в Улан-Баторе. 

Советский спорт 14 июня 2018
Фото: БАЙКАЛ ДЕЙЛИ
Столица Монголии приняла традиционный международный турнир по спортивной борьбе «Mongolia Open». В составе российской сборной на ковёр вышли две представительницы Краснодарского края — Екатерина Полещук (до 53 кг) и Кристина Ерёмина (до 72 кг) из Гулькевичей. Девушки выступали в дисциплине «женская борьба».
В число призёров удалось войти лишь Полещук. На её счету «серебро». В финале Екатерина уступила хозяйке ковра Сумие Эрденчимэг. «Бронза» в активе казахской спортсменки Айгули Нуралим.
Ерёмина, увы, заняла четвёртое место.
Международный турнир «Mongolia Open», женская борьба (до 53 кг)
1 место — Сумия Эрденчимэг (Монголия)
2 место — Екатерина Полещук (Россия, Гулькевичи)
3 место — Айгули Нуралим (Казахстан)
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