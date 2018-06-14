Урга: территория борьбы. Кубанская спортсменка успешно выступила на турнире в Улан-Баторе. 

Столица Монголии приняла традиционный международный турнир по спортивной борьбе «Mongolia Open». В составе российской сборной на ковёр вышли две представительницы Краснодарского края — Екатерина Полещук (до 53 кг) и Кристина Ерёмина (до 72 кг) из Гулькевичей. Девушки выступали в дисциплине «женская борьба».
В число призёров удалось войти лишь Полещук. На её счету «серебро». В финале Екатерина уступила хозяйке ковра Сумие Эрденчимэг. «Бронза» в активе казахской спортсменки Айгули Нуралим.
Ерёмина, увы, заняла четвёртое место.
Международный турнир «Mongolia Open», женская борьба (до 53 кг)
1 место — Сумия Эрденчимэг (Монголия)
2 место — Екатерина Полещук (Россия, Гулькевичи)
3 место — Айгули Нуралим (Казахстан)