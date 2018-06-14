Урга: территория борьбы. Кубанская спортсменка успешно выступила на турнире в Улан-Баторе.

В число призёров удалось войти лишь Полещук. На её счету «серебро». В финале Екатерина уступила хозяйке ковра Сумие Эрденчимэг. «Бронза» в активе казахской спортсменки Айгули Нуралим.

Ерёмина, увы, заняла четвёртое место.

Международный турнир «Mongolia Open», женская борьба (до 53 кг)

1 место — Сумия Эрденчимэг (Монголия)

2 место — Екатерина Полещук ( Россия , Гулькевичи)