В поисках Мечты-2

Грузии очередной этап уличной активности, которая, как это часто бывает, сопровождается полным непониманием того, что надо делать дальше. Не разобралось в своих устремлениях в первую очередь народонаселение Грузии, которое находится во власти абсолютно противоположных настроений — с одной стороны правящая партия уже серьезно надоела всем, но не вполне серьезно, так, на уровне словесного обсуждения.

Ничего фундаментального в этом нет — не надо слушать таксистов, торговцев, пенсионеров, которых на улице опрашивает телевидение, и которые из года в год, при всех властях жалуются, ноют, и говорят одно и то же — «на народ всем наплевать», «власти думают только о своем кармане», и т.д. Возьмите любой подобный уличный опрос при любой власти — и вы не увидите никакой разницы. Даже фон этих опросов — один и тот же — это либо грязные магазины у станций метро, либо очередной рынок…

Вроде бы всем должно был стать понятным за 25 лет — эти вечные жалобы и постоянное нытье — ничего не стоят. От них никакого толка, и делать по ним выводы о каких-то особо протестных настроениях в стране — излишний оптимизм, который обернулся бумерангом для многих оппозиционных партий. Многие политики, эксперты, и журналисты, наслушавшись таксистов и рыночных торговцев, делали вывод, что на следующих выборах власть пролетит как фанера над Парижем — но увы, результаты оказывались прямо противоположными.

Быдло на выборы не ходит, зато более чем активны сотрудники госструктур и члены их семей — если принимать во внимание, что от государства в Грузии зарплату получает 280 000 человек, помножить это число в среднем на 2-3 членов семей, то становится ясно — власть может победить в выборах без всяких там таксистов и базарников.. В итоге все остается на своих местах — власть продолжает править, а таксисты — жаловаться…

Соответственно, между бурчливым недовольством и активными протестными настроениями — огромная дистанция, и не факт, что в нынешнем состоянии грузинское общество готово его пройти. Как уже было сказано, сегодня среднестатистический грузин обуреваем противоречивыми эмоциями — «Грузинская мечта» надоела, но менять ее не спешат, изменений хотят, но без волнений. Отношение к оппозиции неоднозначное — даже в этом противоречие. Эффективность Национального движения в 2004-2012 годах признают почти все, но возвращения того периода не хотят.

Порядок времен ЕНД нравится, но хотят, чтоб он наступил сам собой, без жестких мер…С одной стороны прекрасно видят, что Мечта ничем не лучше ЕНД ни с какой точки зрения, но при этом беззаветно кушают все основные блюда мечтательской пропаганды — «9 лет», «Гиргвлиани», и все остальное.

При этом прекрасно понимают, что у действующей власти уже накопились и свои «о, ужасные 6 лет», и свои «Гиргвлиани», и все остальное. Понимают, но — кушают. Иди да пойми.

С другой стороны, консолидации общественного мнения не способствует и сама оппозиция, которая сделала все, для того, чтоб маргинализировать себя — чудо, что им до сих пор это до конца не удалось, и у них есть какие-то цифры и рейтинги.

Главный непоправимый удар по шансам оппозиции на победу нанесло разделение Национального движения на две части. Основная вина в этом лежит на потерявшем всякую адекватность Михаиле Саакашвили , который в последние годы находится во власти негативных эмоций, обиды, и злобы — соответственно, они лишают его рациональности мышления, и подталкивают к разного рода неадекватным заявлениям и действиям.

Как известно, причиной раскола послужила именно персона Саакашвили — новую партию создали лидеры ЕНД, которые считали, что партия должна идти вперед, тогда как в Нацдвижение остались те, кто по-прежнему уверены, что без Миши они никто.

В конечном итоге, как и следовало ожидать, это ударило по обоим партиям. ЕНД, с внушительным 28%-ным рейтингом вполне могло поступить по-умному и идти по пути его постепенного наращивания. В реальности же произошло наоборот — рейтинг националов снизился до 17%…И это — только начало.

Соответственно, политический спектр тоже не подает надежд на лучшее будущее. Единственная партия, которая могла бы сместить власть, сама, собственноручно лишила себя такой возможности.

Говорить об остальных партиях вообще не приходится. Это то, что в Грузии называют «партией одного человека». Излишне даже предполагать, что от них может быть какой-то толк.

Что ж, вот вам общая картина. Народ, который запутался в собственных противоположных устремлениях, страхах, и комплексах, народ, который хочет порядка, но неготов за него платить, который хочет смены власти, но неготов для этого что-либо предпринять.

Оппозиция, которая сама себя лишила всех перспектив, позволив втянуть себя в губительные разборки, и у которой нет ни достаточной поддержки для революции на улице, ни достаточного резерва внутри себя.

Представьте себе, что будет, если «Грузинская мечта» возьмет, да и назначит досрочные парламентские выборы. Каковы шансы общества получить новую и более эффективную власть на фоне того, что ни у одной оппозиционной партии нет рейтинга больше 17%?

В этих условиях многие говорят о необходимости объединения оппозиции, но и это — путь в никуда.

Любое объединение более или менее крупных партий будет ситуативным и очень недолгим — после того, как власть уйдет, драка внутри гипотетической оппозиционной коалиции разгорится с новой силой — у нас есть по этому поводу огромный негативный опыт.

Ну а от объединения «партий одного человека» с крупными игроками — вообще никакого толка. У ЕНД 17%, и что может ей добавить какая-нибудь Национал-демократическая партия с рейтингом ниже нуля?

Вся политическая жизнь Грузии уже десятилетия безуспешно пытается научить политиков и население одной простой истине — против лома нет приема, кроме другого лома. Крупную системную партию отлучить от власти может только другая системная партия. Акулу может съесть только другая акула, а не десять форелей.

Не нужны никакие объединения, альянсы, союзы, все это от лукавого. Хотите снести Мечту? Для этого нужна Мечта-2. Никакой другой альтернативы не существует.

На сегодняшний день в грузинском политическом спектре никакой Мечты-2 нет и в помине. А значит и митинги с демонстрациями могут потрепать уверенность правящей партии, но неспособны ее сместить.

Пока в Грузии не появится «Мечта-2», не коалиция, не союз, а крупная и влиятельная партия — бидзинисты останутся у власти.

А таксисты и базарники могут кричать сколько угодно.. Их мнение никого не интересует.