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Овечкин планирует привезти Кубок Стэнли в хоккейную школу московского «Динамо»
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Овечкин планирует привезти Кубок Стэнли в хоккейную школу московского «Динамо» 

Газета.Ru 12 часов назад
Фото: Газета.Ru
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что привезет Кубок Стэнли в хоккейную школу московского «Динамо». Об этом сообщает ТАСС.
"Уверен, что это будет зрелищное, веселое событие.
Нам еще предстоит все продумать, решить, как выстроить этот день, где побывать, но я хотел бы поделиться им с людьми, которые любят хоккей, кто еще никогда не видел Кубок Стэнли, показать его тем, кто знает, что российские хоккеисты часто выигрывали его. Я хотел бы привезти его в свою хоккейную школу «Динамо», чтобы дети смогли увидеть его", — сказал Овечкин.
В прошедшем сезоне НХЛ «Вашингтон» впервые в своей истории стал обладателем Кубка Стэнли. В финальной серии «столичные» обыграли новичка лиги «Вегас Голден Найтс» с общим счетом 4:1. По итогам розыгрыша плей-офф Овечкин был признан самым ценным игроком.
Хоккеист приедет в Россию 23 июня. По традиции каждый победитель Кубка Стэнли имеет право привезти трофей к себе на родину.
Ранее сообщалось, что Овечкин отвезет Кубок Стэнли бабушке.
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