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63-летняя жительница Дзержинска, с детства прикованная к инвалидному креслу, прыгнула с парашютом
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63-летняя жительница Дзержинска, с детства прикованная к инвалидному креслу, прыгнула с парашютом 

nn.ru 7 июня 2018
Фото: nn.ru
Музыкант Михаил Четвертаков, участник группы «Друзья на колесах», прыгал с парашютом уже в третий раз. А были и те, кто впервые попробовал экстремальный вид спорта, среди них — 63-летняя Татьяна Куприянова, которая мечтала о небе с детства.
— Я с рождения в таком положении, поэтому для меня это была мечта детства. Я подружилась с молодыми ребятами — «ПараПлановцами». И сначала думала, что мне тоже очень хочется прыгнуть, но возраст против меня играет… А когда мне рассказали про бабушку, которой 94 года, и она прыгнула, я решила, что мне еще далеко и я успею. Вот у меня осуществилась мечта гораздо раньше, — поделилась с телеканалом «Дзержинск» Татьяна.
Теперь Татьяна мечтает заняться дайвингом.
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