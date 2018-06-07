63-летняя жительница Дзержинска, с детства прикованная к инвалидному креслу, прыгнула с парашютом

Музыкант Михаил Четвертаков, участник группы «Друзья на колесах», прыгал с парашютом уже в третий раз. А были и те, кто впервые попробовал экстремальный вид спорта, среди них — 63-летняя Татьяна Куприянова , которая мечтала о небе с детства.

— Я с рождения в таком положении, поэтому для меня это была мечта детства. Я подружилась с молодыми ребятами — «ПараПлановцами». И сначала думала, что мне тоже очень хочется прыгнуть, но возраст против меня играет… А когда мне рассказали про бабушку, которой 94 года, и она прыгнула, я решила, что мне еще далеко и я успею. Вот у меня осуществилась мечта гораздо раньше, — поделилась с телеканалом «Дзержинск» Татьяна.

Теперь Татьяна мечтает заняться дайвингом.