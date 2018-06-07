В Красноярске состоятся Всероссийские соревнования по дзюдо памяти В. Н. Гулидова

С 9 по 10 июня в Красноярске в Доме спорта имени Михаила Дворкина (о. Отдыха, 15) состоятся Всероссийские соревнования по дзюдо среди мужчин и женщин,

посвященные памяти директора завода цветных металлов и золота В. Н. Гулидова.

Состязания являются отборочными на чемпионат России

Ожидается приезд более 200 сильнейших дзюдоистов России — из республик

Свердловской, Тверской, Тульской, Тюменской областей, Алтайского, Красноярского

Мужчины выступят в 8 весовых категориях: 60 кг, 66 кг, 73 кг, 81 кг, 90 кг, 100 кг,

+100 кг, абсолютной весовой категории. Женщины разыграют медали также в 8 весовых

категориях: 48 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг, 70 кг, 78 кг, + 78 кг, абсолютной весовой категории.

Торжественная церемония открытия соревнований состоится 9 июня в 16 в Доме спорта им. М. Дворкина.

По традиции победители и призеры состязаний награждаются медалями из драгоценных металлов завода цветных металлов и золота имени директора В. Н. Гулидова.

Отметим, что спортсмены Красноярского края всегда достойно представляют регион

на этих соревнованиях. На турнире 2017 года наши дзюдоисты завоевали 19 медалей: 5 золотых, 3 серебряных и 11 бронзовых.