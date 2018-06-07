В Красноярске состоятся Всероссийские соревнования по дзюдо памяти В. Н. Гулидова 

С 9 по 10 июня в Красноярске в Доме спорта имени Михаила Дворкина (о. Отдыха, 15) состоятся Всероссийские соревнования по дзюдо среди мужчин и женщин,
посвященные памяти директора завода цветных металлов и золота В. Н. Гулидова.
Состязания являются отборочными на чемпионат России.
Ожидается приезд более 200 сильнейших дзюдоистов России — из республик
Свердловской, Тверской, Тульской, Тюменской областей, Алтайского, Красноярского
краев, а также Монголии, Казахстана.
Мужчины выступят в 8 весовых категориях: 60 кг, 66 кг, 73 кг, 81 кг, 90 кг, 100 кг,
+100 кг, абсолютной весовой категории. Женщины разыграют медали также в 8 весовых
категориях: 48 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг, 70 кг, 78 кг, + 78 кг, абсолютной весовой категории.
Торжественная церемония открытия соревнований состоится 9 июня в 16 в Доме спорта им. М. Дворкина.
По традиции победители и призеры состязаний награждаются медалями из драгоценных металлов завода цветных металлов и золота имени директора В. Н. Гулидова.
Отметим, что спортсмены Красноярского края всегда достойно представляют регион
на этих соревнованиях. На турнире 2017 года наши дзюдоисты завоевали 19 медалей: 5 золотых, 3 серебряных и 11 бронзовых.