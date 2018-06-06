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Мирзоян, Головин и Маргарян победили на ЧЕ U23 по греко-римской борьбе
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Мирзоян, Головин и Маргарян победили на ЧЕ U23 по греко-римской борьбе 

Чемпионат.com 1 час назад
В Стамбуле завершился чемпионат Европы по греко-римской борьбе среди спортсменов не старше 23 лет. В заключительный день золотые награды завоевали Ален Мирзоян в весе до 67 кг, Вааг Маргарян в весе до 82 кг и Александр Головин в весе до 97 кг. В весовой категории до 60 кг Артур Петросян стал вторым, а Нарек Оганян в весе до 72 кг завоевал бронзу.
Греко-римская борьба. Первенство Европы U-23. Стамбул, Турция Весовая категория до 60 кг 1. Керем Камал (Турция). 2. Артур Петросян (Россия). 3. Мурад Маммадов (Азербайджан). 3. Дато Чхартишвили (Грузия). Весовая категория до 67 кг 1. Ален Мирзоян (Россия). 2. Отто Лосонци (Венгрия). 3. Роман Пачурковски (Польша). 3. Мортен Торесен (Норвегия). Весовая категория до 72 кг 1. Рамаз Зоидзе (Грузия). 2. Ченгиз Арслан (Турция). 3. Нарек Оганян (Россия). 3. Арман Багдасарян (Армения). Весовая категория до 82 кг 1. Вааг Маргарян (Россия). 2. Ярослав Филчаков (Украина). 3. Эльтун Вазирзаде (Азербайджан). 3. Бурхан Акбудак (Турция). Весовая категория до 97 кг 1. Александр Головин (Россия). 2. Владен Козлюк (Украина). 3. Сулейман Ербай (Турция). 3. Арви Мартин Саволайнен (Финляндия).
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