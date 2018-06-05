В Санкт-Петербурге прошли Всероссийские соревнования по дзюдо на призы Вооруженных Сил РФ среди мужчин и женщин старше 18 лет 

В чемпионате приняли участие 34 команды из 8 округов России, всего 126 спортсменов.
2 июня в Санкт-Петербурге прошли традиционные Всероссийские соревнования по дзюдо среди мужчин и женщин старше 18 лет на призы Вооруженных Сил РФ, посвященные памяти пятерых армейцев. В чемпионате приняли участие 34 команды из 8 округов России, всего 126 спортсменов.
Спортсменка филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА, г. Санкт-Петербург) Дарья Пичкалева стала чемпионкой в весовой категории до 48 кг. На пути к победе она выиграла все поединки со счетом 10:0. В схватке за золото ей уступила воспитанница клуба дзюдо «Турбостроитель», призерка Первенства Европы по дзюдо, мастер спорта Владлена Зерщикова.
Дарье Пичкалевой всего 20 лет, она занимается дзюдо с 10 лет, мастер спорта. С 2015 состоит в спортивной команде Санкт-Петербургского филиала ЦСКА. В настоящее время спортсменка получает образование в Университете физкультуры и спорта им. Лесгафта. Дарья занимается под руководством заслуженного тренера России Александра Архипова.
Не менее достойно выступили мужчины, представлявшие на чемпионате ЦСКА:
1 место в весовой категории до 60 кг? рядовой спортивной роты (г. Санкт-Петербург) Шахзад Амонов;
1 место в весовой категории до 100 кг? рядовой спортивной роты (г. Сочи) Сослан Икоев;
1 место в весовой категории свыше 100 кг? представитель спортивной команды ЦСКА (г. Севастополь) Александр Шалимов;
3 место в весовой категории до 66 кг? рядовой спортивной роты (г. Санкт-Петербург) Толиб Джебов.
В церемонии награждения победителей принял участие начальник команды? старший тренер спортивной команды (по борьбе дзюдо, самбо и тхэквондо) ЦСКА майор Алексей Поддубный.
Главный судья турнира? судья Всероссийской категории Евгений Рахлин.
Чемпионат прошел на высоком спортивном и организационном уровне.