В Санкт-Петербурге прошли Всероссийские соревнования по дзюдо на призы Вооруженных Сил РФ среди мужчин и женщин старше 18 лет

В чемпионате приняли участие 34 команды из 8 округов России , всего 126 спортсменов.

2 июня в Санкт-Петербурге прошли традиционные Всероссийские соревнования по дзюдо среди мужчин и женщин старше 18 лет на призы Вооруженных Сил РФ, посвященные памяти пятерых армейцев. В чемпионате приняли участие 34 команды из 8 округов России, всего 126 спортсменов.

Спортсменка филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА, г. Санкт-Петербург) Дарья Пичкалева стала чемпионкой в весовой категории до 48 кг. На пути к победе она выиграла все поединки со счетом 10:0. В схватке за золото ей уступила воспитанница клуба дзюдо «Турбостроитель», призерка Первенства Европы по дзюдо, мастер спорта Владлена Зерщикова.

Дарье Пичкалевой всего 20 лет, она занимается дзюдо с 10 лет, мастер спорта. С 2015 состоит в спортивной команде Санкт-Петербургского филиала ЦСКА. В настоящее время спортсменка получает образование в Университете физкультуры и спорта им. Лесгафта. Дарья занимается под руководством заслуженного тренера России Александра Архипова

Не менее достойно выступили мужчины, представлявшие на чемпионате ЦСКА:

1 место в весовой категории до 60 кг? рядовой спортивной роты (г. Санкт-Петербург) Шахзад Амонов;

1 место в весовой категории до 100 кг? рядовой спортивной роты ( г. Сочи ) Сослан Икоев;

1 место в весовой категории свыше 100 кг? представитель спортивной команды ЦСКА ( г. Севастополь ) Александр Шалимов;

3 место в весовой категории до 66 кг? рядовой спортивной роты (г. Санкт-Петербург) Толиб Джебов.

В церемонии награждения победителей принял участие начальник команды? старший тренер спортивной команды (по борьбе дзюдо, самбо и тхэквондо) ЦСКА майор Алексей Поддубный

Главный судья турнира? судья Всероссийской категории Евгений Рахлин.

Чемпионат прошел на высоком спортивном и организационном уровне.