На Камчатке активисты очистили от мусора берег нерестовой реки Авачи

Волонтеры, дети из школьного трудового отряда и горожане очистили 500 м побережья реки Авачи на Камчатке, сообщает пресс-служба Кроноцкого заповедника. Акция прошла в рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая весна», ее кураторами в Камчатском крае выступил Кроноцкий заповедник.

В уборке в городе Елизово приняли участие сотрудники заповедника, физкультурно-оздоровительного комплекса «Радужный», волонтеры группы «Чистой тропой», трудовой отряд седьмой елизовской школы и неравнодушные горожане.

Всего в ходе субботника было собрано почти полтонны бытовых отходов и строительного мусора: пластиковой посуды, бутылок, консервных банок, полиэтиленовых пакетов и других отходов.

"В Аваче нерестятся все шесть видов тихоокеанских лососей и гольцы. От состояния реки во многом зависит сохранение разнообразия ихтиофауны Елизовского района Камчатского края. Мусор и горюче-смазочные материалы, которые попадают в воду, серьезно вредят местной экосистеме", — отметил участковый государственный инспектор ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» Алексей Маслов

Авача — река, где практически круглый год рыбачат местные жители и приезжие. Зимой здесь идет подледный лов гольцов, летом и осенью с берега со спиннингами ловят чавычу, кету, нерку, горбушу, симу и кижуча.