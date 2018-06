Том Уилсон: «Мы сделали это, Вашингтон!»

Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон поделился эмоциями от приезда в родной город после победы в Кубке Стэнли. Хоккеисты вчера обыграли в финальной серии «Вегас», а сегодня прилетели с трофеем в Вашингтон.

"Мы сделали это, Вашингтон! Какие чувства! Привезли кубок домой!" — написал Уилсон в Твиттере.

We did it DC! What a feeling! Bringing the cup home!

