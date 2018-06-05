Евгений Кузнецов: «Мы чувствуем энергию болельщиков»

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов после четвертого матча финальной серии НХЛ с «Вегасом» (6:2, счет в серии 3-1) отметил, что команда чувствует энергию болельщиков и хочет подарить им радость победы.

— Болельщики скандировали «Мы хотим кубок»? Мы чувствуем их энергию, не буду врать, — цитирует ESPN Кузнецова. — Иногда ты чувствуешь, когда люди подбадривают вас, чувствуешь энергию. В плей-офф, играя дома, мы были не очень хороши, но в серии с «Вегасом» мы дарим толпе радость. Это много значит для нас.

Отметим, что «Вашингтону» осталось выиграть последний матч. Следующая игра пройдет 8 июня в Лас-Вегасе.