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В Южной Осетии неизвестный «освободил» рыб на 150 тысяч рублей
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В Южной Осетии неизвестный «освободил» рыб на 150 тысяч рублей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЦХИНВАЛ, 4 июля — РИА Новости. В Южной Осетии неизвестный проник на территорию фермерского хозяйства и выпустил находившихся в бассейне рыб в реку, сообщает Sputnik Южная Осетия со ссылкой на пресс-службу МВД республики. С соответствующим заявлением к правоохранителям обратился владелец рыбного хозяйства.
"Неизвестное лицо проникло через металлический забор на территорию хозяйства по разведению рыб, расположенного в селе Гвертев, Знаурского района, уничтожило часть рыб озерной форели, а другую часть с бассейна выпустило в реку", — говорится в сообщении ведомства.
На место происшествия выехала оперативная группа УВД Знаурского района и следственно-оперативная группа МВД РЮО. Потерпевший сообщил следователям, что общая сумма ущерба составила 150 тысяч рублей.
Проверкой по факту занимается УВД Знаурского района.
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