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Эксперт TSN назвал Овечкина и Кузнецова новой «большой красной машиной»
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Эксперт TSN назвал Овечкина и Кузнецова новой «большой красной машиной» 

Газета.Ru 3 июня 2018
Фото: Reuters
Эксперт TSN Фрэнк Серавалли назвал российских нападающих «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и Евгения Кузнецова «большой русской машиной» после третьего матча финальной серии Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Вегас Голден Найтс». Об этом сообщает «Советский спорт».
"Звезды «Вашингтона» сыграли ключевую роль. Овечкин и его партнер по звену Евгений Кузнецов — новая «большая красная машина» — забили первые два гола, после чего Деванте Смит-Пелли забросил третью шайбу «для страховки», — написал Серавалли.
Ранее тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц заявил, что Овечкин задал тон в третьем матче финала Кубка Стэнли.
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