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10 мешков мусора собрали дайверы на дне озера Тургояк
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10 мешков мусора собрали дайверы на дне озера Тургояк 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Дайверы собрали 10 мешков мусора со дна озера Тургояк в рамках акции «Чистый водоём», сообщают в пресс-центре областной поисково-спасательной службы.
Участники акции в течение нескольких часов погружались на участке озера протяжённостью 400 метров вдоль берега и 50 метров от суши. Со дна поднимали стеклянные и пластиковые бутылки, металлические предметы, рыболовные сети, среди мусора попадались даже ботинки и носки. Собранные отходы на грузовом автомобиле отправили на переработку.
«Большая часть отходов остается после зимней рыбалки. Рыбаки оставляют пластиковую посуду, пустые газовые баллоны и т.д. А когда лед сходит, весь этот мусор остается в воде. Волны прибивают отходы к берегу или они остаются лежать на дне озера», — рассказал заместитель начальника Поисково-спасательной службы Челябинской области Денис Гарифуллин. Он также отметил, что акция призвана напомнить южноуральцам о необходимости убирать за собой мусор.
Напомним, ранее в Челябинске озвучили планы по очистке реки Миасс: в ближайшее время из водоёма уберут мусор и лишнюю растительность, но о дальнейшем расширении русла можно будет говорить только после детального обследования.
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