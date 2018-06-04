Три видео с лайфхаками, которые будут полезны каждой маме

Советы из видео помогут вам справляться с бытовыми делами быстрее, а также расскажут об уловках, которые помогут в общении с ребенком.

Мы знаем, как непросто быть мамой. Нужно постоянно уделять внимание ребенку, кормить его, играть, находить с ним общий язык, помогать крохе, а еще нужно успевать готовить, стирать, убирать, а времени на себя совершенно не остается.

Чтобы все дела по дому делались быстрее и у мамы оставалось больше времени на себя и свою семью, мы подготовили для вас три видеоролика с лайфхаками, которые будут полезны каждой маме с маленькими детьми.

10 кухонных хитростей на каждый день

Каждая хозяйка знает, как порой бывает непросто угодить всем членам семьи и сделать так, чтобы блюдо понравилось каждому. У маленьких детей один рацион питания, у подростков другой, муж предпочитает мясные блюда, а жена, к примеру, вегетарианка. И как все успеть и всех удовлетворить?

Чтобы не тратить лишнее время на кухне, посмотрите этот полезный видеоролик.

8 лайфхаков, которые облегчат стирку каждой маме

Только на первый взгляд в стирке одежды нет ничего сложного, однако трудности поджидают нас на каждом шагу.

Вещи после стирки теряют цвет, не всегда отстирываются, процесс сушки порой слишком затягивается, а полки в ванной забиты моющими средствами настолько, что мешают всем членам семьи.

Чтобы быстро и просто справиться со всеми этими проблемами, смотрите видео.

Смотрите видео на сайте Letidor.ru 5 лайфхаков для заботливых мам Пожалуй, самый важный ролик из трех, ведь что может быть важнее и вместе с тем сложнее, чем общение с самым родным человеком — с вашим малышом?

Ребенок боится мыть голову или совсем отказывается ложиться спать? Тогда эти пять полезных лайфхаков вам точно пригодятся.

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