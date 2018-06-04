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Три видео с лайфхаками, которые будут полезны каждой маме
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Три видео с лайфхаками, которые будут полезны каждой маме 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Советы из видео помогут вам справляться с бытовыми делами быстрее, а также расскажут об уловках, которые помогут в общении с ребенком.
Мы знаем, как непросто быть мамой. Нужно постоянно уделять внимание ребенку, кормить его, играть, находить с ним общий язык, помогать крохе, а еще нужно успевать готовить, стирать, убирать, а времени на себя совершенно не остается.
Чтобы все дела по дому делались быстрее и у мамы оставалось больше времени на себя и свою семью, мы подготовили для вас три видеоролика с лайфхаками, которые будут полезны каждой маме с маленькими детьми.
10 кухонных хитростей на каждый день
Каждая хозяйка знает, как порой бывает непросто угодить всем членам семьи и сделать так, чтобы блюдо понравилось каждому. У маленьких детей один рацион питания, у подростков другой, муж предпочитает мясные блюда, а жена, к примеру, вегетарианка. И как все успеть и всех удовлетворить?
Чтобы не тратить лишнее время на кухне, посмотрите этот полезный видеоролик.
Смотрите видео на сайте Letidor.ru
8 лайфхаков, которые облегчат стирку каждой маме
Только на первый взгляд в стирке одежды нет ничего сложного, однако трудности поджидают нас на каждом шагу.
Вещи после стирки теряют цвет, не всегда отстирываются, процесс сушки порой слишком затягивается, а полки в ванной забиты моющими средствами настолько, что мешают всем членам семьи.
Чтобы быстро и просто справиться со всеми этими проблемами, смотрите видео.
Смотрите видео на сайте Letidor.ru  5 лайфхаков для заботливых мам  Пожалуй, самый важный ролик из трех, ведь что может быть важнее и вместе с тем сложнее, чем общение с самым родным человеком — с вашим малышом?
Ребенок боится мыть голову или совсем отказывается ложиться спать? Тогда эти пять полезных лайфхаков вам точно пригодятся.
Смотрите видео на сайте Letidor.ru
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Как это мило! Видео о самых заботливых мамах-кошках Смотрите, как малышка сама обняла маму в первые минуты после рождения Дмитрий Шепелев написал трогательный пост накануне пятилетия Платона
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