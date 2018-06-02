Крупная акула вцепилась зубами в лодку

У берегов Новой Зеландии сняли на видео крупную акулу-мако, которая высунулась из воды и вцепилась зубами в лодку. Об этом сообщает UPI.

Автор ролика рассказал, что планировал прыгнуть в море, чтобы поплавать среди акул. Когда хищная рыба принялась грызть лодку, он укоризненно произнес: «Что же ты делаешь, приятель?» После этого акула разжала пасть и ушла под воду.

Мужчина утверждает, что плавает среди акул, чтобы изменить представления людей об этих рыбах. «Мако — самые быстрые и самые непредсказуемые акулы в море, но им также грозит вымирание из-за чересчур активного лова в коммерческих или развлекательных целях», — пояснил он.

Акулы-мако представляют опасность для людей. С 1980 по 2010 год зарегистрировано 42 нападения на человека, погибли трое. В среднем эти рыбы вырастают до 3,2 метра в длину и весят от 60 до 135 килограммов, однако встречаются и более крупные особи. Так, писателю Эрнесту Хэмингуэю удалось поймать на спиннинг мако, весившую 357 килограммов.

В мае сообщалось, что в американском штате Южная Каролина акула попалась на удочку и десять минут таскала за собой лодку рыбака, пока его приятель снимал происходящее на видео.