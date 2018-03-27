IKEA не собирается приобретать участок на Рябиновой улице в Москве

МОСКВА , 27 марта. / ТАСС /. IKEA не ведет переговоры с правительством Москвы о покупке земельного участка на Рябиновой улице. Об этом сообщили ТАСС в компании. "Это ложная информация, в планах такого нет", — сказали в пресс-службе IKEA, комментируя появившуюся ранее в СМИ информацию. IKEA, основанная в 1943 году в Швеции Ингваром Кампрадом , владеет одной из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома. В России магазины IKEA открываются в составе семейных торговых центров МЕГА. В настоящее время в российских городах работают 14 таких комплексов.