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Минфин рассматривает продажу 100% производителя бриллиантов «Кристалл»
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Минфин рассматривает продажу 100% производителя бриллиантов «Кристалл» 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Министерство финансов рассматривает вариант продажи 100% акций крупнейшего в РФ производителя бриллиантов — завода «Кристалл» в Смоленске, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
На прошлой неделе он заявлял, что ведомство рассматривает варианты приватизации завода.
"Руководство (завода — прим. ТАСС) нас поддерживает, с руководством у нас полный контакт, оно всячески способствует приватизации. Так что мы сейчас с ним договорились, что, скорее всего, будет продажа 100% (предприятия — прим. ТАСС)", — сказал замминистра. В настоящее время Российской Федерации принадлежит 100% акций «Кристалла».
Завод был основан в 1963 году. Предприятие специализируется на массовом производстве бриллиантов класса премиум, или Triple Excellent, что является высшим отраслевым стандартом. Сбытовая сеть «Кристалла» представлена в ведущих мировых центрах торговли алмазами и бриллиантами: Антверпене, Гонконге, Нью-Йорке и Дубае.
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