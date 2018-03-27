Минфин рассматривает продажу 100% производителя бриллиантов «Кристалл»

На прошлой неделе он заявлял, что ведомство рассматривает варианты приватизации завода.

"Руководство (завода — прим. ТАСС) нас поддерживает, с руководством у нас полный контакт, оно всячески способствует приватизации. Так что мы сейчас с ним договорились, что, скорее всего, будет продажа 100% (предприятия — прим. ТАСС)", — сказал замминистра. В настоящее время Российской Федерации принадлежит 100% акций «Кристалла».