Минфин РФ обсуждает приватизацию 100% смоленского завода «Кристалл»

"Руководство нас поддерживает. С руководством у нас полный контакт, оно всячески способствует приватизации. Скорее всего, будет продажа 100%", — сказал он.

"Для этого (для приватизации — ред.) надо провести оценку, потому что это в законе о приватизации написано. Росимущество должно провести оценку, и перейти к приватизации. Средства от приватизации пойдут в государственный бюджет", — добавил он.