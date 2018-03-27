Минфин РФ обсуждает приватизацию 100% смоленского завода «Кристалл» 

Минфин рассматривает приватизацию 100% крупнейшего в РФ производителя бриллиантов — завода «Кристалл» в Смоленске, рассказал журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
"Руководство нас поддерживает. С руководством у нас полный контакт, оно всячески способствует приватизации. Скорее всего, будет продажа 100%", — сказал он.
"Для этого (для приватизации — ред.) надо провести оценку, потому что это в законе о приватизации написано. Росимущество должно провести оценку, и перейти к приватизации. Средства от приватизации пойдут в государственный бюджет", — добавил он.
АО «Производственное объединение „Кристалл“ основано в 1963 году. Предприятие специализируется на массовом производстве бриллиантов класса премиум, или Triple Excellent, что является высшим отраслевым стандартом. Ассортимент производимой продукции включает бриллианты полного спектра качественно-цветовых характеристик, размеров и массы, традиционной круглой и разнообразных фантазийных и эксклюзивных форм огранки. Сбытовая сеть „Кристалла“ представлена в ведущих мировых центрах торговли алмазами и бриллиантами: Антверпене, Гонконге, Нью-Йорке и Дубае.