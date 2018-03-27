GenerationS выбрал финалистов трека Creative

Победителями стали три стартапа из Москвы Калининграда , они разделили между собой призовой фонд размером в 1 миллион рублей от индустриального партнера трека ― компании Faberlic, и получили приглашение на финал GenerationS-2017.

Первое место и приз в размере 500 тысяч рублей получила компания AVE EVA ― онлайн-платформа для заказа одежды, изготовленной по индивидуальным меркам.

Второе место и 350 тысяч рублей достались проекту HintEd — Digital Adoption Platform, который представляет платформу интерактивного микрообучения, позволяющую быстро освоить сложную программу за счет создания ряда подсказок в интерфейсе.

Третье место и 150 тысяч рублей завоевал проект Private Sale, торговая платформа для продажи одежды и аксессуаров по модели известного приложения для знакомств Tinder.

Также жюри отметило проекты LAR-X (3D-принтер одежды и трикотажных изделий), bustCAD (трехмерное проектирование одежды) и 3D Fashion SketchMaker (устройство для создания 3D-выкроек одежды), которые получат возможность пройти международную стажировку.

В программе акселератора трека Creative приняло участие 19 стартапов по направлениям «Мода» (инновации в области материалов, e-commerce, роботизации пошива, внедрения AR/VR), «Образование» (новые форматы сервисов профориентации) и «Медиа» (измерение эффективности рекламных кампаний, технологии взаимодействия с пользователями, внедрение технологий дополненной эфирной графики). Победители трека по направлению «Медиа» станут известны 16 апреля.