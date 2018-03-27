Юные жители Войковского познакомились с убранством русской избы

С экспонатами школьного музея русского быта познакомились воспитанники одной из подготовительных групп школы №717 на улице Зои и Александра Космодемьянских. В коллекцию входят предметы быта, которые использовались на Руси.

— Ребят познакомили с убранством русской избы, народной одеждой, посудой, предметами обихода. Среди экспонатов — коромысла, утюги, прялки, рубели, самовары, тканые полотенца, скатерти, — объяснил сотрудник администрации школы.

Как уточнил представитель образовательного учреждения, экспонаты погружают в атмосферу русского быта и показывают, какие вещи окружали наших предков, как бережно они заботились о красоте и уюте своего жилища. (ео)