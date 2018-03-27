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В Воронеже ищут пропавшую два дня назад 14-летнюю школьницу
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В Воронеже ищут пропавшую два дня назад 14-летнюю школьницу 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» попросили помощи в розыске 14-летней Полины Морозовой.
Девочка ушла из дома по адресу: ул. Депутатская, 10 25 марта в 9 утра и до сих пор не вернулась. Приметы Полины: рост 175 см, худощавого телосложения, русые волосы, стрижка каре. В день исчезновения была одета в серый шарф, светло-розовую куртку, голубые джинсы, черные ботинки.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Полины, волонтеры просят звонить по телефонам: 89066702344, 112 или 02.
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