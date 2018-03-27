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В Токио зацвела сакура
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В Токио зацвела сакура 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
ТОКИО, 27 марта. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. В Японии зацвела сакура, первые цветы появились на «контрольном» дереве дальневосточной разновидности вишни в синтоистском храме Ясукуни в Токио.
По данным национального метеорологического управления, сакура зацвела в японской столице 17 марта — на четыре дня раньше, чем в прошлом году, и на девять дней раньше среднего показателя. Официально сезон цветения сакуры в Токио начинается, когда на «контрольном» дереве раскрываются первые пять цветков. За деревом пристально следят специалисты метеорологического управления Японии, которое с начала марта инспектирует все вишневые рощи.
В дни полного цветения дальневосточной вишни тысячи людей устраивают в парках страны пикники под деревьями.
Спрогнозировать дату наступления сезона любования сакурой практически невозможно, поэтому туристические агентства советуют брать путевки на более длительный срок. Однако всегда можно отправиться на север главного острова Хонсю и Хоккайдо, где цветение начинается чуть позже.
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