Возраст начала обязательного школьного образования во Франции снизится до трех лет

ПАРИЖ, 27 марта. / ТАСС /. Французские дети с 2019 года в обязательном порядке должны будут поступать в детские сады, начиная школьное образование с трехлетнего возраста. Об этом объявил во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон , выступая на встрече в Париже по вопросам национального школьного образования.

Как пояснил глава государства, отныне обязательным для всех станет поступление в «материнские школы» — детские сады, в которые большинство родителей и так в добровольном порядке записывали своих детей начиная с трехлетнего возраста. «Материнская школа (детский сад) является — а в будущем это еще усилится — основополагающим этапом в нашем школьном образовании во Франции. В связи с этим я принял решение сделать материнскую школу обязательной и тем самым снизить возраст поступления в школы с шести до трех лет начиная с осени 2019 года», — сообщил Макрон.

До сих пор обучение в школах во Франции было обязательным для детей и подростков в возрасте от шести до 16 лет. Эти возрастные рамки были установлены в 1959 году и с тех пор оставались неизменными, охватывая обучение в начальных и средних классах школы, в коллежах и лицеях (старшие классы начального уровня образования).