На Копейском шоссе упавшая из КАМАЗа труба воткнулась в легковушку

Около полудня 27 марта на Копейском шоссе на иномарку из кузова КАМАЗа упала труба диаметром около метра. У автомобиля пробило заднее стекло. В районе ТРЦ «Алмаз» собирается пробка. Об этом 74.ru сообщил очевидец последствий происшествия.