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На Копейском шоссе упавшая из КАМАЗа труба воткнулась в легковушку
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На Копейском шоссе упавшая из КАМАЗа труба воткнулась в легковушку 

74.ru 45 минут назад
Фото: 74.ru
Около полудня 27 марта на Копейском шоссе на иномарку из кузова КАМАЗа упала труба диаметром около метра. У автомобиля пробило заднее стекло. В районе ТРЦ «Алмаз» собирается пробка. Об этом 74.ru сообщил очевидец последствий происшествия.
— Вот такая «труба» сегодня у Chevrolet Lanos! — поделился видео челябинец Олег. — Вроде никто не пострадал. Сотрудники ГИБДД пока не подъехали. Случилось всё на Копейском шоссе, на перекрёстке с улицей Трубников, в среднем ряду по направлению к «Алмазу».
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