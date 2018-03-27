На Копейском шоссе упавшая из КАМАЗа труба воткнулась в легковушку 

Около полудня 27 марта на Копейском шоссе на иномарку из кузова КАМАЗа упала труба диаметром около метра. У автомобиля пробило заднее стекло. В районе ТРЦ «Алмаз» собирается пробка. Об этом 74.ru сообщил очевидец последствий происшествия.
— Вот такая «труба» сегодня у Chevrolet Lanos! — поделился видео челябинец Олег. — Вроде никто не пострадал. Сотрудники ГИБДД пока не подъехали. Случилось всё на Копейском шоссе, на перекрёстке с улицей Трубников, в среднем ряду по направлению к «Алмазу».
«Пункт назначения» в Челябинске