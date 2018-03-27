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Около 30% студентов колледжей Якутии переведут в 2018 году на дуальное обучение
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Около 30% студентов колледжей Якутии переведут в 2018 году на дуальное обучение 

Дальний Восток 1 час назад
Фото: Дальний Восток
Около 30% студентов учреждений профобразования Якутии переведут до конца года на программы дуального обучения, которая отводит на практику на предприятиях до 60% учебного времени. Об этом сообщил журналистам заместитель министра образования и науки Якутии Андрей Попов.
«В этом учебном году 9 колледжей и техникумов региона начали подготовку студентов по дуальной модели обучения, направленной на получение практических навыков. Согласно поручению Ил Дархана (главы Якутии Егора Борисова — прим. ТАСС), в этом году мы должны достичь показателя 30% по таким программам», — сказал Попов. Он добавил, что в реализацию образовательных программ привлечено более 30 предприятий-партнеров. Учебные планы выстроены так, что студент проводит от 30 до 60% учебных занятий на предприятии в зависимости от условий производства, добавил замминистра. Например, официанты три дня в неделю осваивают теорию, и еще три дня проводят в ресторане за практической подготовкой. По мнению замминистра, необходимо расширять спектр развития дуального образования. «С учетом развития экономики республики дуальное образование должно охватить такие отрасли как „Строительство“, „Промышленность“, — сказал Попов. Ранее сообщалось, что в 2018 году учебные заведения Якутии, внедряющие дуальное обучение, получат более 22 млн рублей из федерального и регионального бюджетов, а также со стороны работодателей.
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