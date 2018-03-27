Красно-зеленая весенняя гармония персиков и ив на озере Сиху 

Ханчжоу, 26 марта /Синьхуа/ — На дамбе Байди озера Сиху в Ханчжоу, административном центре провинции Чжэцзян /Восточный Китай/, расцвели персиковые деревья.
Классическая весенняя картина красных цветов персика на фоне зеленеющих ив привлекает на озеро нескончаемый поток туристов.
Ханчжоу, 26 марта /Синьхуа/ — На дамбе Байди озера Сиху в Ханчжоу, административном центре провинции Чжэцзян /Восточный Китай/, расцвели персиковые деревья.
Классическая весенняя картина красных цветов персика на фоне зеленеющих ив привлекает на озеро нескончаемый поток туристов.
Ханчжоу, 26 марта /Синьхуа/ — На дамбе Байди озера Сиху в Ханчжоу, административном центре провинции Чжэцзян /Восточный Китай/, расцвели персиковые деревья.
Классическая весенняя картина красных цветов персика на фоне зеленеющих ив привлекает на озеро нескончаемый поток туристов.
Ханчжоу, 26 марта /Синьхуа/ — На дамбе Байди озера Сиху в Ханчжоу, административном центре провинции Чжэцзян /Восточный Китай/, расцвели персиковые деревья.
Классическая весенняя картина красных цветов персика на фоне зеленеющих ив привлекает на озеро нескончаемый поток туристов.
Ханчжоу, 26 марта /Синьхуа/ — На дамбе Байди озера Сиху в Ханчжоу, административном центре провинции Чжэцзян /Восточный Китай/, расцвели персиковые деревья.
Классическая весенняя картина красных цветов персика на фоне зеленеющих ив привлекает на озеро нескончаемый поток туристов.