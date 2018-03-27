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Россельхознадзор выявил цветочный трипс в цветах эустомы из Италии
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Россельхознадзор выявил цветочный трипс в цветах эустомы из Италии 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.
«Управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям на фитосанитарном контрольном посту, расположенном на СВХ ЗАО «ОСТ-Терминал», при досмотре срезов цветов эустомы в количестве 480 штук, происхождением Италия, был выявлен карантинный для РФ объект — западный (калифорнийский) цветочный трипс. Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений», — говорится в сообщении.
Зараженные срезы цветов уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством РФ, заключили в пресс-службе.
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