Популярный диетический продукт содержит недостаточно белка и жира

Зерненый творог или, как раньше его называли, «домашний сыр», продукт популярный и у тех, кто следит за весом, и у тех, кто просто ведет здоровый образ жизни.

Эксперты «Росконтроля» решили выяснить, как на самом деле обстоят дела с зерненым творогом, и отправили в лабораторию семь образцов жирностью от 4 до 7 процентов брендов: «Простоквашино», «Залесский фермер», «Милава», «Савушкин», «Избенка», «Карат», «Домик в деревне».

Сначала эксперты проверили «Домик в деревне» и «Простоквашино».

— Из «необычных» ингредиентов в этих образцах есть только консервант сорбат калия, и производители честно написали об этом на упаковке. А вот в маркировке творога «Милава», «Залесский фермер» и «Избенка» ни слова про консерванты нет, — рассказывает главный эксперт «Росконтроля» Светлана Дмитриева . — А между тем экспертиза выявила, что в них содержится сорбиновая кислота, причем в двух последних образцах в достаточно большом количестве, близком к границе норматива. Это является серьезным нарушением технического регламента.

Отсутствуют консерванты только в двух образцах-участниках теста — твороге «Савушкин» и «Карат».

Еще одно нарушение, распространенное среди производителей молочной продукции, — добавление в нее стабилизаторов, в частности крахмала и каррагинана. Лишь один из участников теста был уличен в данном «преступлении» — «Залесский продукт», в котором был обнаружен крахмал. В остальных образцах зерненого творога стабилизаторы отсутствуют, нет в нем также растительных жиров.

Светлана Дмитриева уточняет:

— Во всех образцах продукции мы обнаружили микрофлору, характерную для творожной закваски, однако в образце «Залесский фермер» ее развитие слабое. Это не нарушение, однако такой образец будет более подвержен гнилостной порче, чем образцы с хорошим развитием молочнокислой микрофлоры.

Как всегда, увы, эксперты выявили разницу между заявленной и реальной пищевой ценностью продуктов. Так, например, в творожном продукте «Домик в деревне» и в твороге «Карат» фактическая массовая доля белка оказалась меньше на треть. Также в «Карате» и в «Савушкином» содержание жира немного меньше указанного в маркировке.

Какие же выводы можно сделать из исследования «Росконтроля»? Два товара — творожный продукт «Простоквашино» и творог «Савушкин» — рекомендованы к покупке как вполне качественные. Еще один творожный продукт, участвовавший в тесте, «Домик в деревне» — занесен в список товаров с замечаниями. Там же оказался и образец «Карат».

А вот творог «Залесский фермер», «Милава» и «Избенка» «Росконтроль» не посчитал достаточно качественными. Но покупать ли их — пусть каждый решает самостоятельно.