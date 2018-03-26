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Популярный диетический продукт содержит недостаточно белка и жира
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Популярный диетический продукт содержит недостаточно белка и жира 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Зерненый творог или, как раньше его называли, «домашний сыр», продукт популярный и у тех, кто следит за весом, и у тех, кто просто ведет здоровый образ жизни.
Эксперты «Росконтроля» решили выяснить, как на самом деле обстоят дела с зерненым творогом, и отправили в лабораторию семь образцов жирностью от 4 до 7 процентов брендов: «Простоквашино», «Залесский фермер», «Милава», «Савушкин», «Избенка», «Карат», «Домик в деревне».
Сначала эксперты проверили «Домик в деревне» и «Простоквашино».
— Из «необычных» ингредиентов в этих образцах есть только консервант сорбат калия, и производители честно написали об этом на упаковке. А вот в маркировке творога «Милава», «Залесский фермер» и «Избенка» ни слова про консерванты нет, — рассказывает главный эксперт «Росконтроля» Светлана Дмитриева. — А между тем экспертиза выявила, что в них содержится сорбиновая кислота, причем в двух последних образцах в достаточно большом количестве, близком к границе норматива. Это является серьезным нарушением технического регламента.
Отсутствуют консерванты только в двух образцах-участниках теста — твороге «Савушкин» и «Карат».
Еще одно нарушение, распространенное среди производителей молочной продукции, — добавление в нее стабилизаторов, в частности крахмала и каррагинана. Лишь один из участников теста был уличен в данном «преступлении» — «Залесский продукт», в котором был обнаружен крахмал. В остальных образцах зерненого творога стабилизаторы отсутствуют, нет в нем также растительных жиров.
Светлана Дмитриева уточняет:
— Во всех образцах продукции мы обнаружили микрофлору, характерную для творожной закваски, однако в образце «Залесский фермер» ее развитие слабое. Это не нарушение, однако такой образец будет более подвержен гнилостной порче, чем образцы с хорошим развитием молочнокислой микрофлоры.
Как всегда, увы, эксперты выявили разницу между заявленной и реальной пищевой ценностью продуктов. Так, например, в творожном продукте «Домик в деревне» и в твороге «Карат» фактическая массовая доля белка оказалась меньше на треть. Также в «Карате» и в «Савушкином» содержание жира немного меньше указанного в маркировке.
Какие же выводы можно сделать из исследования «Росконтроля»? Два товара — творожный продукт «Простоквашино» и творог «Савушкин» — рекомендованы к покупке как вполне качественные. Еще один творожный продукт, участвовавший в тесте, «Домик в деревне» — занесен в список товаров с замечаниями. Там же оказался и образец «Карат».
А вот творог «Залесский фермер», «Милава» и «Избенка» «Росконтроль» не посчитал достаточно качественными. Но покупать ли их — пусть каждый решает самостоятельно.
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