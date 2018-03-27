В Siemens впервые распечатали автомобиль на 3D-принтере

Похоже, что 3D-принтеры в будущем будут применяться абсолютно везде. Ведь с каждым днем они находят все более широкое применение. К примеру, недавно специалисты компании Siemens совместно с экспертами калифорнийской фирмы Hacrod впервые напечатали полноценный автомобиль.

Авто получило название La Bandita и имеет достаточно обтекаемые формы кузова. Стоит заметить, что при проектировке автомобиля использовались самые современные технологии. Инженеры спроектировали кузов в виртуальной реальности, а все расчеты и предварительные тесты проводил искусственный интеллект. Как отметили авторы проекта,

«Над созданием автомобиля трудилась не просто группа профессионалов, а ярые почитатели автомобилей. Созданный из металла и алюминия автомобиль — это первый шаг к тому будущему, когда любой человек сможет самостоятельно сделать авто своей мечты».

Спортивный автомобиль La Bandita выпущен в единственном экземпляре, но, как подчеркнули авторы проекта, у 3D-печати есть немало преимуществ по сравнению со стандартной сборкой на производственных линиях. В частности, очень просто вносить коррективы в форму деталей машины и различные элементы корпуса, ведь для этого достаточно лишь скорректировать компьютерную модель и «отправить в печать». В планах у компаний Hackrod и Siemens производство различных автомобилей, согласно пожеланиям и требованиям заказчиков.