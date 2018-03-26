HACKROD совместно с SIEMENS впервые распечатали автомобиль на 3D-принтере

Первой напечатанной автомоделью стала La Bandita. Это машина из серии спидстеров.

Над созданием проекта трудилась группа специалистов не только высокопрофессиональных в своем деле, но еще и ярых почитателей автомобилей.

При разработке автомодели использовались технологии связанные с искусственным интеллектом, а также современные наработки в 3D-печати.

Создателям первого в мире напечатанного автомобиля пришлось максимально погрузится в процесс. Применялись также шлемы виртуальной реальности.

По словам инженеров-разработчиков, распечатанный в металле и алюминии автомобиль — это первый шаг к тому будущему, когда любой человек сможет разработать и получить автомобиль своей мечты. Впрочем, распечатать можно и много чего другого.

В планах на обозримое будущее у Hackrod — создание целой линейки напечатанных машин с участием заказчиков. Такая практика, по мнению специалистов компании, будет в скором будущем применяться повсеместно.