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В Калининграде определились обладатели грантов Миниобра
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В Калининграде определились обладатели грантов Миниобра 

Вести Калининград 30 минут назад
Фото: Вести Калининград
Попробовать себя в роли врача, изготовить мебель на 3D принтере, и даже побыть барменом смогли гости крупнейшей областной выставки «PRO образование». Там же вручили правительственные гранты на развитие технического творчества.
Константин Морозов, корреспондент:
— На выставке «PRO образование» можно узнать о ста различных профессиях, буквально погрузиться в них, ну, или сфотографироваться, вот, с таким скелетом на память.
Демонстрации современных технологий, мастер-классы, профессиональные пробы, презентации, викторины, тренинги и деловые игры. Современные технологии и красочные костюмы. Участники выставки делали все, чтобы заинтересовать школьников именно своей программой. Здесь учат оказывать первую помощь при сердечном приступе и позволяют самостоятельно сделать колбасу.
Светлана Трусенева, министр образования Калининградской области:
— Представить весь спектр дополнительного образования, который сегодня есть и вызвать интерес к техническому творчеству, которые демонстрируют ребята в научно техническом конкурсе. Чтобы ребята увлекались дополнительным образованием и открывали для себя новые направления.
На выставке было разыграно 5 грантов регионального Министерства образования. Одним из его обладателей стала школа №32 города Калининграда. Её 20 учеников стали победителями различных технических конкурсов. Полученные средства будут направлены на развитие дополнительных кружков.
Виктория Белякова, МАОУ гимназия №32:
— Эти денежные средства будут потрачены на лабораторию конструирования, то есть, 3D моделирования. И это важно, потому что, я думаю, что для Калининградской области развитие технического творчества сейчас приоритетная задача. Думаю, что за техническим развитием и нано-технологиями стоит будущее России.
Выставка «PRO образование» — это своеобразная ярмарка профессий, где работодатели присматривают себе потенциальных сотрудников.
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