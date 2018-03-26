В Калининграде определились обладатели грантов Миниобра

Попробовать себя в роли врача, изготовить мебель на 3D принтере, и даже побыть барменом смогли гости крупнейшей областной выставки «PRO образование». Там же вручили правительственные гранты на развитие технического творчества.

— На выставке «PRO образование» можно узнать о ста различных профессиях, буквально погрузиться в них, ну, или сфотографироваться, вот, с таким скелетом на память.

Демонстрации современных технологий, мастер-классы, профессиональные пробы, презентации, викторины, тренинги и деловые игры. Современные технологии и красочные костюмы. Участники выставки делали все, чтобы заинтересовать школьников именно своей программой. Здесь учат оказывать первую помощь при сердечном приступе и позволяют самостоятельно сделать колбасу.

— Представить весь спектр дополнительного образования, который сегодня есть и вызвать интерес к техническому творчеству, которые демонстрируют ребята в научно техническом конкурсе. Чтобы ребята увлекались дополнительным образованием и открывали для себя новые направления.

На выставке было разыграно 5 грантов регионального Министерства образования. Одним из его обладателей стала школа №32 города Калининграда . Её 20 учеников стали победителями различных технических конкурсов. Полученные средства будут направлены на развитие дополнительных кружков.

Виктория Белякова, МАОУ гимназия №32:

— Эти денежные средства будут потрачены на лабораторию конструирования, то есть, 3D моделирования. И это важно, потому что, я думаю, что для Калининградской области развитие технического творчества сейчас приоритетная задача. Думаю, что за техническим развитием и нано-технологиями стоит будущее России

Выставка «PRO образование» — это своеобразная ярмарка профессий, где работодатели присматривают себе потенциальных сотрудников.