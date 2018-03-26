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В Ботаническом саду зацвела сакура
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В Ботаническом саду зацвела сакура 

Собака 2 часа назад
Фото: Собака
В оранжерее Ботанического сада Петра Великого зацвела сакура. Об этом рассказали в группе Ботсада во «ВКонтакте». Всего на территории Ботсада растет около 200 небольших сакур и несколько крупных вишен. Уличные деревья начнут цвести не раньше 10 мая, а самые поздние сорта раскроются в 20-х числах мая.
Японскую вишню, помимо Ботсада, в Петербурге можно встретить в Саду дружбы на Литейном проспекте, в парке у Смольного в парке 300-летия Санкт-Петербурга, на Каменном острове
Ежегодно в мае в Ботаническом саду проходит праздник «Сакура Мацури». В программе: открытие скульптуры каппы на участке Японского сада, демонстрация японского чайного искусства, демонстрация боевых искусств, демонстрация игры в го, концертная программа, мастер-классы по икэбана, оригами, каллиграфии, фуросики, приготовлению суси. Точные даты праздника в этом году Ботсад объявит в своей группе в «ВКонтакте».
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