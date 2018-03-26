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Москвичей пригласили на лекцию в Государственный биологический музей имени Климента Тимирязева
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Москвичей пригласили на лекцию в Государственный биологический музей имени Климента Тимирязева 

Управа Пресненского района города Москвы 44 минуты назад
Фото: Управа Пресненского района города Москвы
Лекция «Вкусные кустарники» пройдет в Государственном биологическом музее имени Климента Тимирязева 29 марта.
Главным спикером станет сотрудник Российского государственного аграрного университета Екатерина Тимирязева. Она прочитает лекцию по садоводству и агрокультуре. Культурные растения — это рассада, выращенная человеком для получения пищевых продуктов, кормов и сырья. За такими плодами нужен особый уход.
На лекции гостей познакомят с особенностями агротехники каждой культуры, способами повышения урожая, с техникой обрезки и защиты растения от вредителей и болезней. Екатерина Тимирязева расскажет о новых сортах кустарников, питомниках, где их можно приобрести, и внешнем виде посадочного материала.
Мероприятие начнется в 18:30. Вход платный.
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