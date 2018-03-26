Москвичей пригласили на лекцию в Государственный биологический музей имени Климента Тимирязева

Лекция «Вкусные кустарники» пройдет в Государственном биологическом музее имени Климента Тимирязева 29 марта.

Главным спикером станет сотрудник Российского государственного аграрного университета Екатерина Тимирязева. Она прочитает лекцию по садоводству и агрокультуре. Культурные растения — это рассада, выращенная человеком для получения пищевых продуктов, кормов и сырья. За такими плодами нужен особый уход.

На лекции гостей познакомят с особенностями агротехники каждой культуры, способами повышения урожая, с техникой обрезки и защиты растения от вредителей и болезней. Екатерина Тимирязева расскажет о новых сортах кустарников, питомниках, где их можно приобрести, и внешнем виде посадочного материала.

Мероприятие начнется в 18:30. Вход платный.