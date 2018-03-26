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В Китае расцвела вишня, и это инопланетно прекрасно
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В Китае расцвела вишня, и это инопланетно прекрасно 

Bigpicture.ru 34 минуты назад
Фото: Bigpicture.ru
Весеннее цветение вишни у нас обычно ассоциируется с японской сакурой, но в Китае это выглядит не хуже и тоже может стать национальным символом. В стране проводится несколько тематических фестивалей, а туристы из разных регионов приезжают полюбоваться великолепным зрелищем.
Источник: Bored Panda
19-й фестиваль цветущей вишни в Куньминском зоопарке в провинции Юньнань проходит с 7 марта по 7 апреля. На нем представлены более 5000 цветущих деревьев: вишни и дикие яблони.
Шанхайский фестиваль цветущей вишни — 2018 начался 16 марта и завершится 15 апреля в парке Гукун (Gucun Park). Туристы смогут увидеть 12 тысяч вишневых деревьев 82 видов.
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