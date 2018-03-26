В Китае расцвела вишня, и это инопланетно прекрасно

Весеннее цветение вишни у нас обычно ассоциируется с японской сакурой, но в Китае это выглядит не хуже и тоже может стать национальным символом. В стране проводится несколько тематических фестивалей, а туристы из разных регионов приезжают полюбоваться великолепным зрелищем.

Источник: Bored Panda

19-й фестиваль цветущей вишни в Куньминском зоопарке в провинции Юньнань проходит с 7 марта по 7 апреля. На нем представлены более 5000 цветущих деревьев: вишни и дикие яблони.

Шанхайский фестиваль цветущей вишни — 2018 начался 16 марта и завершится 15 апреля в парке Гукун (Gucun Park). Туристы смогут увидеть 12 тысяч вишневых деревьев 82 видов.