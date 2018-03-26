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Красный крест в Кемеровской области организовал сбор средств для семей погибших
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Красный крест в Кемеровской области организовал сбор средств для семей погибших 

Москва меняется 40 минут назад
Фото: Москва меняется
По данным информагентства «РИА Новости», Красный крест в Кемеровской области организовал сбор средств для семей погибших и пострадавших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово.
За первый час акции было перечислено около 100 тысяч рублей. Реквизиты для перечисления денег доступны на сайте кемеровского отделения Российского Красного креста — www.kemredcross.ru.
Ранее сообщалось, что губернатор Кемеровской области Аман Тулеев предложил собственникам торгового центра выделить каждой семье, где есть погибшие, по одному миллиону рублей. Еще по миллиону родственникам жертв пожара в Кемерово выделит областная администрация.
Со вторника в Кемеровской области объявят трехдневный траур.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
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