Красный крест в Кемеровской области организовал сбор средств для семей погибших

За первый час акции было перечислено около 100 тысяч рублей. Реквизиты для перечисления денег доступны на сайте кемеровского отделения Российского Красного креста — www.kemredcross.ru.

Ранее сообщалось, что губернатор Кемеровской области Аман Тулеев предложил собственникам торгового центра выделить каждой семье, где есть погибшие, по одному миллиону рублей. Еще по миллиону родственникам жертв пожара в Кемерово выделит областная администрация.

Со вторника в Кемеровской области объявят трехдневный траур.

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