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Маленькая нижегородка удивила и накормила Максима Галкина сыром
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Маленькая нижегородка удивила и накормила Максима Галкина сыром 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Вчера в эфир вышла программа «Лучше всех» на 1 канале в которой показали юную нижегородку. Первоклассница Полина Пудочкина, как писал NN.RU, любит фокусы и поэтому варит сыр.
— Встречайте: девочка-сыроварочка, — ласково представил юную нижегородку Максим Галкин.
Полина вела себя так будто всю жизнь провела на сцене: девочка вприпрыжку выбежала из-за кулис, шутила с Максимом Галкиным и придумала с ним рекламу для своего сыра. Ведущий предложил назвать его «Грачевский», потому что Полина мечтает стать актрисой и сняться в «Ералаше».
На шоу Полина готовила брынзу. Она рассказала зрителям, почему начала готовить сыр.
— Я просто всегда просила родителей показать мне фокусы и однажды я, видимо, так достала маму, что она показала мне, как варить сыр, — рассказала Полина. — Мама работает на заводе, где варят сыр, а я там с 4 лет тусуюсь.
Потом Полина показала Максиму Галкину весь процесс приготовления сыра, девочка знала обо всех нюансах и буквально засыпала ведущего терминами.
— Нельзя в первом классе говорить такие серьезные вещи, мы взрослые чувствуем себя тупыми, — сказал ведущий. — Полина ты молодец! Меня поразило, что ты не просто умеешь варить сыр, но и знаешь всю технологию, все названия и все процессы связанные с сыроварением! Это достойно медали «Лучше всех!»
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