Event Revolution 2018

24 апреля 2018 года в Москве состоится 14-я крупнейшая выставка актуальных трендов и новинок для профессионалов event-индустрии Event Revolution 2018.

В этом году мероприятие пройдет на одной из самых больших площадок Москвы — Adrenaline Stadium. Многофункциональное, интерактивное, пространство станет центром аккумуляции ключевых новинок event-индустрии, презентаций интересных продуктов и услуг для event-, PR-, HR-специалистов из крупнейших агентств по организации мероприятий, которые соберутся с целью поиска новых партнеров, исполнителей и решений для своих клиентов.

В программе: интерактивные развлекательные программы от участников выставки, презентации новинок от лидеров event-рынка, закрытые выступления лучших артистов и шоу России , деловая программа с лекциями от ведущих специалистов event-индустрии, которые поделятся эффективными инструментами по развитию агентства, обзор российских и зарубежных трендов и тенденций в ивенте.

С 2010 года Event Revolution два раза в год собирает более 1 200 профессионалов на своих площадках.