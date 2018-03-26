Набсовет «Алросы» утвердил список кандидатов в новый состав совета 

Наблюдательный совет алмазодобывающей компании «Алроса» утвердил список кандидатов в новый состав совета, сообщает пресс-служба компании. В утвержденном списке 18 кандидатов.
В список кандидатов вошли, в частности, министр финансов России Антон Силуанов, замминистра финансов Алексей Моисеев, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, гендиректор «Алросы» Сергей Иванов, глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов, гендиректор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов, председатель правительства Республики Саха (Якутия) Евгений Чекин, гендиректор Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона Алексей Чекунков, председатель правления «Сибур Холдинг» Дмитрий Конов и помощник руководителя Росимущества Илья Елизаров.