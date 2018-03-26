Ещё
Набсовет «Алросы» утвердил список кандидатов в новый состав совета
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Набсовет «Алросы» утвердил список кандидатов в новый состав совета 

Rambler News Service 3 часа назад
Наблюдательный совет алмазодобывающей компании «Алроса» утвердил список кандидатов в новый состав совета, сообщает пресс-служба компании. В утвержденном списке 18 кандидатов.
В список кандидатов вошли, в частности, министр финансов России Антон Силуанов, замминистра финансов Алексей Моисеев, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, гендиректор «Алросы» Сергей Иванов, глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов, гендиректор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов, председатель правительства Республики Саха (Якутия) Евгений Чекин, гендиректор Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона Алексей Чекунков, председатель правления «Сибур Холдинг» Дмитрий Конов и помощник руководителя Росимущества Илья Елизаров.
Rambler News Service: последние новости
Польша намерена сократить закупки российского газа Новым художественным руководителем МХТ имени Чехова назначен Сергей Женовач Число погибших в результате пожара в ТЦ в Кемерово увеличилось до 53 человек
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия255
Названа причина отсутствия Тулеева на месте ЧП148
Умер Сергей Мавроди98
Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку137
Рухнула крыша ТЦ в Кемерово276
Видео
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
01:17
В кемеровском ТЦ вновь вспыхнул пожар
Пожары Происшествия
00:48
Умер Сергей Мавроди
Происшествия
00:23
Около 20 новых школ и детсадов строят в Новой Москве
Новости Москвы
00:12
Виктор Логинов поддержал земляков из Кемерово
Шоу-бизнес
00:27
Зоны отдыха появятся в Солнцевском районе
Новости Москвы
00:21
Отделения «Почты России» оснастили бесплатным Wi-Fi
Новости Москвы
01:05
Названы сроки начала работы фонтанов
Новости Москвы
00:59
Названа причина отсутствия Тулеева на месте ЧП
Общество Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение