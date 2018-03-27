«Это стало модной штукой»: Полина Гагарина планирует запустить спортивный блог

Певица Полина Гагарина потренировалась в парке Москвы и была удивлена, сколько людей занимаются спортом на свежем воздухе. Это вдохновило артистку вести свой блог и показывать занятия на уличных тренажерах.

Знаменитая артистка Полина Гагарина довольно быстро пришла в форму после рождения дочки. Певице помог в этом личный тренер Вячеслав Дайчев, с которым она занимается практически каждый день дома, если находится в Москве. На днях Полина с Вячеславом решили потренироваться в одном из московских парков, который уже хвалила артистка. Гагарина была очень удивлена, увидев, что все тренажеры заняты другими людьми.

«Приходим мы в парк и я понимаю, что мы не одни такие физкультурники! Воркаут происходит практически на каждом углу парка, повсюду тренажеры и турники — и все заняты! Это так круто! Когда это произошло?», — написала Полина. Певица вспомнила, что совсем недавно она с мужем видела засилье спортсменов на улицах Бразилии и переживала, что в России все совсем не так. Произошедшие в сознании россиян перемены вдохновили Полину Гагарину на создание собственного спортивного блога. «Спорт стал по-настоящему модной штукой. Вот я думаю, может мне замутить блог с занятиями на свежем воздухе? Мы с тренером будем исследовать новые городские тренажеры и спорт-площадки в центре города и рассказывать и показывать их вам! Интересно?», — спросила Гагарина.

Поклонники артистки восхищаются своей любимицей и благодарят за то, что она мотивирует их заниматься спортом. Они с радостью поддержали идею блога с тренировками от самой Полины Гагариной. «Да, было бы очень круто! Ждем видео с тренировками» «Полина, вы большая молодец в том, что мотивируете других людей на спорт и ЗОЖ» «Очень хорошая идея про спортивный блог! Вы умница!» «Наблюдаю за вашими тренировками постоянно, так как сама сейчас активно начала заниматься своим телом. Вы — моя мотивация»

А недавно Полина Гагарина удивила ярким образом, появившись на светском мероприятии в кожаных красных брюках и косухе такого же цвета.