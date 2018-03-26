Мимолетные создания: летники в миксбордере

Они радуют нас своей чарующей, но недолговечной красотой всего один сезон. И если в эффектном миксбордере, где каждый год раскрывают бутоны постоянные жильцы, появились вакантные места, поспешите заполнить их летниками. Начиная с ранней весны цветы-солисты в миксбордере будут сменять друг друга.

Начиная с ранней весны цветы-солисты в миксбордере будут сменять друг друга. В вашем цветнике продумано и просчитано все — от времени цветения каждого растения до сочетания их окрасок? Но даже он не застрахован от вмешательства его величества случая. Весной, например, можно не дождаться цветения тюльпанов, луковицы которых приглянулись мышам. А из-за погодных условий сроки цветения всех членов зеленой команды могут сдвинуться. Или растения из вредности вдруг раскроют бутоны одновременно, вместо того чтобы цвести по очереди, как предписано природой. И когда лепестки опадут, любимый «палисадник» порадует разве что сочной зеленью… Но не беда! Эту проблему легко решить, подсадив в миксбордер летники.

Виола и незабудки: ковер из этих летников легко прикроет все пустующие места в цветнике.

Они заполнят пустоты, а некоторые растения (нигелла или декоративные злаки — трясунка большая и ячмень гривастый) еще и придадут посадкам легкость и более естественный, природный вид.

Трясунка

Без этих мимолетных — всего на один сезон! — созданий не обойтись, если цветник молодой и растения в нем высажены редко с учетом дальнейшего разрастания.

Летники заполнят пустоты и придадут посадкам легкость и более естественный, природный вид.

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Еще один плюс: летники вносят элемент разнообразия и новизны, ведь совсем не сложно менять их каждый год. Им, а еще двулетним и малолетним растениям (наперстянке, незабудке, виоле) разумнее всего позволить «гулять» по саду, выпалывая самосев там, где он ни к чему, и оставляя в нужных местах.

Бытующее в Германии поверье гласит, что нежные цветки-колокольчики наперстянки служили шапочками лесным эльфам. Как же включать летники в миксбордер? Самый простой способ — механически заполнить свободные места рассадой бархатцев, петунии или лобелии.

Недолговечная красота

Но если вы уже основательно потрудились над созданием гармоничной композиции из многолетников и добились успеха, то многие из доступных в виде готовой рассады летников могут показаться аляповатыми, невписывающимися в тщательно подобранный ансамбль растений. Поэтому при выборе временных жильцов миксбордера определитесь, каким из имеющихся цветущих многолетников пошел бы на пользу аккомпанемент из летников, и подбирайте последние в соответствующей цветовой гамме. Причем цвета могут быть как дополнительные, так и контрастные: во втором случае важно соблюдать чувство меры, чтобы не превратить цветник в утомительно пестрый лоскутный ковер. А добавляя к многолетникам летники в той же цветовой гамме, вы не нарушите уже созданную гармонию, но сделаете цветочные пятна богаче оттенками и полутонами, подчеркнете недостаточно заметные многолетние цветы яркими акцентами того же тона или приглушите резкие краски пастельными нюансами.

Незабудки

Свита из «веселых ребят», календулы, бархатцев, настурции, вербены, лобулярии или виолы заставит обратить внимание на центральное звено композиции — красиво цветущий многолетник — еще на стадии бутонов.

Бархатцы и амарант: гармония цветовых контрастов &amp;amp;amp;amp;amp;amp;mdash; ярко-желтого и бордово-пурпурного. Очень эффектное сочетание!

Если подбор сочетающихся растений вам кажется пока сложным, мы поможем! Давайте поговорим о многолетних и однолетних обитателях цветника, которые легко подружатся и будут радовать своей красотой.

Обитатели цветника

Восхитительная лобелия составляет превосходную компанию для самых разных растений, но особенно хороша в розарии.

Слева: Лобелия будет чудесно смотреться в розарии: для него выбирайте растение лилово-сиреневых расцветок. Справа: Хиодонокса раскрывает нежные лепестки ранней весной, открывая сезон. Лобелия будет чудесно смотреться в розарии: для него выбирайте растение лилово-сиреневых расцветок. Справа: Хиодонокса раскрывает нежные лепестки ранней весной, открывая сезон.

И если раньше ее ассортимент был ограничен синей и белой расцветками, то теперь, заполнив ажурным цветочным кружевом из лобелии промежутки между кустами роз, вы можете создать для них нарядный фон и в лилово-сиреневой гамме.

Достаточно на солнечном месте на несколько лет оставить без присмотра вербейник точечный, и он захватит целую поляну!

Вербейник. После цветения стебли обрезают, а перед зимой полностью удаляют надземную часть растения.

Если этот «оккупант» стремится завоевать все новые земли, ограничьте его нашествие, «подселив» летники — бархатцы прямостоячие, календулу, желтую настурцию, лакфиоль. Как волшебные садовые «специи», разместившись в свите вербейника, они раскроют его таланты в новом свете и сделают героем хит-парада!

Заметно ярче и эффектнее становится сиреневая куртина буквицы крупноцветковой, «приправленная» лиловой вербеной и темно-фиолетовой петунией на переднем плане.

Бальзамины — красные, розовые, сиреневые и белые — великолепная цветовая поддержка, к примеру, астильбам. Бальзамин Уоллера размещайте с теневой стороны, так как на солнце он быстро вянет, а новогвинейские гибриды, напротив, лучше цветут при хорошем освещении.

Бальзамины

Помните: все представители этого семейства — большие водохлебы, не случайно это растение в народе величают «Ванька мокрый». Бальзамины выручают в тех уголках сада, где другим летникам для цветения не хватает солнца.

Текст: И. Волковская.

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