Цветущие абрикосы в Фэньяне 

Фэньян /пров. Шаньси/, 25 марта /Синьхуа/ — На фото — весеннее цветение абрикосов в деревне Синхуа /"Деревне абрикосовых цветов"/ городского уезда Фэньян провинции Шаньси /Северный Китай/. Фотографии Синьхуа/Цао Ян Фэньян /пров. Шаньси/, 25 марта /Синьхуа/ — На фото — весеннее цветение абрикосов в деревне Синхуа /"Деревне абрикосовых цветов"/ городского уезда Фэньян провинции Шаньси /Северный Китай/. Фотографии Синьхуа/Цао Ян Фэньян /пров. Шаньси/, 25 марта /Синьхуа/ — На фото — весеннее цветение абрикосов в деревне Синхуа /"Деревне абрикосовых цветов"/ городского уезда Фэньян провинции Шаньси /Северный Китай/. Фотографии Синьхуа/Цао Ян