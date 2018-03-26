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Цветущие абрикосы в Фэньяне
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Цветущие абрикосы в Фэньяне 

ИА Синьхуа 14 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Фэньян /пров. Шаньси/, 25 марта /Синьхуа/ — На фото — весеннее цветение абрикосов в деревне Синхуа /"Деревне абрикосовых цветов"/ городского уезда Фэньян провинции Шаньси /Северный Китай/. Фотографии Синьхуа/Цао Ян  Фэньян /пров. Шаньси/, 25 марта /Синьхуа/ — На фото — весеннее цветение абрикосов в деревне Синхуа /"Деревне абрикосовых цветов"/ городского уезда Фэньян провинции Шаньси /Северный Китай/. Фотографии Синьхуа/Цао Ян  Фэньян /пров. Шаньси/, 25 марта /Синьхуа/ — На фото — весеннее цветение абрикосов в деревне Синхуа /"Деревне абрикосовых цветов"/ городского уезда Фэньян провинции Шаньси /Северный Китай/. Фотографии Синьхуа/Цао Ян
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